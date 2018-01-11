TSK’dan terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin açıklama

TSK’dan terörle mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda 6 sığınak içinde; el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere bir adet mutfak tüpü, iki adet akü, 30 metre kablo, bin 340 gram toz esrar maddesi, 550 gram kenevir tohumu, örgütsel kitap ve dergiler, çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bingöl’ün Genç ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda altı ayrı noktada 50 adet 5.56 mm M-16 piyade tüfeği fişeği, iki adet el yapımı patlayıcı, 800 kilogram amonyum nitrat ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bitlis merkezde, devam eden operasyonda tespit edilen 9 sığınak, bir depo ve yedi terörist mevzisi içerisinde; patlamamış bir adet 81 mm havan mühimmatı, 14 adet tüp, bir adet akü, 100 metre kablo ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen aramalarda bir adet el bombası, 10 kilogram amonyum nitrat ve az miktarda muhtelif malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bitlis’in Hizan ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, iki adet Mavzer piyade tüfeği, bir adet tabanca ve 113 adet muhtelif çapta fişek ele geçirildi.