TSK’dan yapılan açıklamada, 7 Kasım 2016 tarihinde 10.37-11.38 saatleri arasında Tunceli ve Irak’ın kuzeyindeki Zap kırsalına, ve saat 16.45-17.54 saatleri arasında tekrar Tunceli kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatının düzenlendiği, Irak’ın kuzeyinde 2 adet sığınak, çok miktarda yaşam malzemesi, 1 silah ve mühimmat deposunun imha edildiği, Tunceli’de 3 hedefin ateş altına alındığı belirtildi.

Tunceli’de yapılan keşif faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği ve arama tarama faaliyetlerine devam edildiği ifade edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.

Uğur Kan Yüksek