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TSK’dan Tunceli ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde 2 adet sığınak, çok miktarda yaşam malzemesi, 1 silah ve mühimmat deposunun imha edildiğini ve Tunceli’de 3 hedefin ateş altına alındığını bildirdi.

TSKdan Tunceli ve Irakın kuzeyine hava harekatı

08 Kasım 2016 11:07

TSK’dan yapılan açıklamada, 7 Kasım 2016 tarihinde 10.37-11.38 saatleri arasında Tunceli ve Irak’ın kuzeyindeki Zap kırsalına, ve saat 16.45-17.54 saatleri arasında tekrar Tunceli kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatının düzenlendiği, Irak’ın kuzeyinde 2 adet sığınak, çok miktarda yaşam malzemesi, 1 silah ve mühimmat deposunun imha edildiği, Tunceli’de 3 hedefin ateş altına alındığı belirtildi.

Tunceli’de yapılan keşif faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği ve arama tarama faaliyetlerine devam edildiği ifade edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi. 

Uğur Kan Yüksek


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