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TSK’dan yurt içi olaylara ilişkin açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 29 Aralık Cuma günü yurt içinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ve teröristlerce kullanılan yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

TSKdan yurt içi olaylara ilişkin açıklama

30 Aralık 2017 21:50

TSK, 29 Aralık Cuma günü yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Buna göre; Tunceli/Ovacık’ta, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, iki el yapımı patlayıcı, 50 kg amonyum nitrat, bir tüp, iki jeneratör, 100 metre kablo ve bir el dürbünü ele geçirildi. Tunceli/Merkez ve Osmaniye/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonlarda, çok miktarda gıda ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mardin/Kızıltepe’de ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından icra edilen aramada bir sırt çantası içerisinde bir el yapımı patlayıcı, iki kg plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, altı ateşleme alıcısı, sekiz elektrikli fünye, dört elektronik devre düzeneği ele geçirildi.

Bitlis/Tatvan’da ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından icra edilen aramada 2 bin 827 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 10 kg amonyum nitrat, 140 metre elektrik kablosu, bir güneş paneli ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Bitlis/Hizan’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen aramalarda toprağa gömülü vaziyette; bir el yapımı patlayıcı, bir Kalaşnikof piyade tüfeği Şarjörü, 600 metre elektrik kablosu, bir akü, bir akü aktarma kablosu, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van/Gürpınar’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, iki sığınak ve bir mevzii içerisinde; dört el yapımı patlayıcı düzeneği ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Caner Ünver
 

 

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