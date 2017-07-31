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TSK’dan Zap bölgesine hava harekatı - 31 Temmuz 2017

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Hava harekatında 2 lojistik destek tesisi ve 2 mühimmat deposu ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSKdan Zap bölgesine hava harekatı - 31 Temmuz 2017

31 Temmuz 2017 08:24

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “30 Temmuz 2017 tarihinde akşam saatlerinde Irak kuzeyi Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 2 lojistik destek tesisi ve 2 mühimmat deposu imha edilmiş, ilk belirlemeler ışığında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi. 

Musa Erdoğan


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