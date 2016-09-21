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TSKM fotoğraflarla şenlendi

Maltepe Belediyesi'nin Eylül ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, iki fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.


21 Eylül 2016 13:24

Almanya'daki göçmen işçiler ve göç üzerine yaptığı çalışmalarıyla da tanınan tiyatro ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Ünal'ın "Memleket Almanya" isimli fotoğraf sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) düzenlenen kokteylle ziyarete açıldı. Sergide, Ünal'ın 1960'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya başlayan ve 1980'e değin süren göçün toplumsal boyutunu gözler önüne serdiği eserleri yer alıyor. Portre fotoğrafçılıkta en başarılı isimlerden biri olan sanatçının sergisi, 30 Eylül'e kadar Galeri A/B'de ziyarete açık olacak.

“100” Maltepe’de açıldı"
Doktor Emre İlhan’ın “100” adını verdiği ilk fotoğraf sergisi de, TSKM Galeri Maltepe’de açıldı. Sergide, sanatçının insanların yüzlerine ait görüntülerini kendi bakış açısından yansıtan birbirinden farklı eserleri yer alıyor. Sergi, 25 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek. 

Etiketler: TSKM


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