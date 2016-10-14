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TSK:'Son bir hafta içinde 9 bomba yüklü araç imha edildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir hafta içinde 9 bomba yüklü aracın imha edildiğini açıkladı.

TSK:Son bir hafta içinde 9 bomba yüklü araç imha edildi
TSK:'Son bir hafta içinde 9 bomba yüklü araç imha edildi' - Foto Galeri

14 Ekim 2016 08:18
TSK:'Son bir hafta içinde 9 bomba yüklü araç imha edildi' - Tıkla İzle

TSK'dan yapılan açıklamada, TSK ve güvenlik kuvvetlerinin tüm unsurları tarafından, bölücü terör örgütüne karşı son yılların en etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Tüm yurtta köşeye sıkışan bölücü terör örgütü tarafından bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen terör eylemleri ön plana çıktığı vurgulanarak bahse konu hain saldırıları önlemek amacıyla güvenlik güçlerinin büyük bir özveri ile çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlar sonucunda toplam 9 bomba yüklü araç imha edildiği bildirilerek söz konusu operasyonlara ilişkin şu bilgiler verildi: "10 Ekim 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesi Yağmurlu mahallesi Kuruçay deresi mevkiinde, beyaz renkli bir aracın park edilmiş olduğu eve bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin geldiği yönünde duyum alınması üzerine Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı birlikleri tarafından, evde yapılan aramada, söz konusu araç ile aracın bulunduğu bölgedeki başka bir ev içerisinde 20 ton civarında Amonyum Nitrat ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlandığı tespit edilen çalıntı bir araç ele geçirildi. 11 Ekim 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice İlçesi Beğendik köyü bölgesinde pikap türü içinde patlayıcı yüklü bir araç ATAK Taarruz Helikopter Kolu tarafından imha edildi. 12 Ekim 2016 tarihinde, Mardin ili Nusaybin İlçesi Bagok Kırsalı bölgesinde, Mardin İl J.K.lığınca icra edilen operasyonda patlayıcı yüklü 2 araç ve 1 motosiklet bulunarak imha edildi. Diyarbakır ili Lice ilçesi Beğendik mahallesi bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen 2 araç (hatchback türü binek araç, beyaz renkli minibüs) taarruz helikopter kolu ile imha edildi. Bitlis ili Tatvan ilçesi Anadere bölgesinde 10’uncu Komd.Tug.K.lığınca icra edilen operasyonda daha öne BTÖ mensubu teröristler tarafından gasp edilen Türk Telekom’a ait araç, içinde bomba yüklü olduğu halde ele geçirilmiş ve imha edildi."
Operasyonların, bundan sonra da, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirileceği vurgulandı. 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)


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