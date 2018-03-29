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TSK:'Tunceli'de silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Tunceli'de 9 sığınak içinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

TSK:Tuncelide silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

29 Mart 2018 12:10

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Tunceli/Nazımiye’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen dokuz sığınak içerisinde bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, beş adet el yapımı patlayıcı, bir adet tuzaklanmış TOW mühimmatı, iki adet RPG-7 R/A mühimmatı, 100 kg amonyum nitrat, beş kg plastik patlayıcı, 75 adet elektrikli fünye, iki adet el telsizi ve çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Diyarbakır Hani’de güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, 18 kg toz esrar, 5.3 kg kubar esrar ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Çaldıran’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen adli aramada bir adet G-3 piyade tüfeği, 190 adet G-3 piyade tüfeği fişeği ve 78 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiş, bir işbirlikçi şahıs yakalandı.  

 

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