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TŞOF'tan bayram tatiline çıkacaklara uyarı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 10 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek için yollara düşecek olan şoförleri uyararak, "Tavsiyemiz hız kurallarını ihlal etmesinler, tepe üstlerinde sollama yapmasınlar. Sürücü yorgunluk hissettiği anda mola vermeli" dedi.

TŞOFtan bayram tatiline çıkacaklara uyarı

24 Ağustos 2017 10:27

Bakanlar Kurulu’nda alınan karar gereği 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili, vatandaşları heyecanlandırdı. Bayramda tatil veya ziyaretler için şehir dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar yollara düşecek. Güvenli bir seyahat için yola çıkmadan önce ve yolculukta alınması gereken önlemler önem arz ediyor. Sürücülere, yollardaki yoğunluk ve hava sıcaklıkları nedeniyle sabah erken saatlerde yola çıkmaları öneriliyor. Sürücünün, yolculuk öncesi iyi bir gece uykusu alması da tehlikeyi azaltıyor. Yolculuk esnasında yorulduğunu hisseden sürücünün, dinlenmeyi de ihmal etmemesi gerektiği belirtiliyor.

"Hız kurallarını ihlal etmesinler, tepe üstlerinde sollama yapmasınlar"

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı dolayısıyla yollara düşecek şoförlere önerilerde bulundu. Her bayram öncesi sürücülere tavsiyeler verdiklerini kaydeden Apaydın, toplumun büyük bir kesiminin bayram tatili için yollarda olacağına inandığını söyledi. Apaydın, trafik kurallarına riayet etmenin olası kazaların önüne geçmekte en önemli etken olduğunu vurgulayarak, "Karayolu içerisinde de olsanız, şehir içinde de olsanız kural ihlali sizi trafik kazasına götürebilir. Uzun yola gidecek insanlar var. Bunlar çok profesyonel şoförler olmayabilir. Tavsiyemiz hız kurallarını ihlal etmesinler, tepe üstlerinde sollama yapmasınlar. Mevsimsel yağışlar oluyor, direksiyon hakimiyetini kaybedebiliyorsunuz. Havanın çok sıcak olduğu yerlerde, beton asfaltlarda değil ama sathi kaplamalarda zift erimeleri var. Bunlar arabayı kaydırıyor, fren hakimiyetini, direksiyon hakimiyetini etkileyebiliyor. Bu etkenleri dikkate alırlarsa, hız kurallarına uyarlarsa, belli yerlerde de kendilerine istirahat verirlerse iyi olur" ifadelerini kullandı.

Apaydın, sürücünün yorgunluk hissettiği anda mola vermesi gerektiğini vurguladı. 

Abdullah Sarica - İbrahim Berat Yılmaz

Etiketler: bayram tatili, TŞOF


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