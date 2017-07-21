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Tsunami gibi araçlar sürüklendi

Merkez üssü Gökova Körfezi olan 6.3'lük depremin ardından fay hattındaki kırılma nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonrası özellikle Gümbet Mahallesi'nde park halindeki araçlar zarar gördü.

Tsunami gibi araçlar sürüklendi

21 Temmuz 2017 07:52

Depremin hemen ardından başlayan deniz su seviyesinin yükselmesi özellikle Gümbet sahilinde etkili oldu. Gümbet Mahallesi'nde teknelerin yanı sıra, yaklaşık 60 araç yükselen su seviyesi sonrası sürüklendi. Birçok araç üst üste binerken, araç sahipleri araçlarını park ettiği alanda bulamadı. Çalışamaz duruma gelen araçlar çekici vasıtasıyla çekilecek. Çalışan araçlar ise araç sahipleri tarafından bölgeden alınmaya başlandı.

Yetkililer su seviyesinin yükselmesini bir tsunami olarak adlandırmanın doğru olmadığını belirtirken, bunun fay hattındaki kırılma sonrası oluşan dalgalar olduğunu açıkladılar. Bu arada Gümbet Mahallesi'nde bir dere yatağında da su seviyesinin yükselmesi ile sürüklenen araçlar üst üste hasar görmüş vaziyette bulundu. 

Eren Ayhan - Mehmet Barlas


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