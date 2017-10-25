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TSYD Kayseri'de şube olarak faaliyetine devam edecek

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan kararla, Kayseri’de şube statüsünde faaliyetini sürdürecek.

TSYD Kayseride şube olarak faaliyetine devam edecek

25 Ekim 2017 15:00

İstanbul Levent Tesisleri Aydın Doğan Salonu’nda gerçekleşen ve divan başkanlığını Ahmet Çakır, yardımcılıklarını Şenol Şengül ve Bahri Havadır’ın yaptığı Genel Kurul’da, her madde Genel Başkan Oğuz Tongsir tarafından tek tek okundu, görüşüldü ve üyelerin onayına sunuldu. Katılanların tamamı tarafından oybirliği ile kabul gören yeni tüzük, dernekler masası tarafından da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Kongrede ayrıca Divan Başkanlığı’na verilen önergelerle Eskişehir, Kayseri ve Sivas temsilciliklerinin şube olması, İstanbul Şube’nin de Genel Merkez ile aynı yerde şube olmayacağı gerekçesiyle kapatılması da oybirliği ile kararlaştırıldı.

Buna göre, Ankara Şubesine bağlı olarak görev yapan TSYD'nin Kayserili üyeleri bundan sonraki süreçte Kayseri Şubesi olarak faaliyet gösterecek. TSYD Kayseri Şubesinin Kurucu başkanlığına yıllardır temsilcilik görevini yürüten spor yazarı Oktay Ensari atandı. Kayseri Şubesi yeni tüzüğe göre Mart ayında ilk olağan genel kurulunu yapacak. 

 

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