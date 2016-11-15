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TSYD seçimleri ertelendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) bugün yapılan kongresinde oy kullanması sırasında yaşanan kargaşa ve olaylar nedeniyle seçim ileri bir tarihe ertelendi.

TSYD seçimleri ertelendi

15 Kasım 2016 17:33

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde kongre gerçekleştirildi. Gergin bir ortamda yapılan kongrede mevcut başkan Oğuz Tongsir yeniden adaylığını koyarken, eski Başkan Naci Arkan başkan adayı oldu. Divan başkanlığına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevlerini yapan Mehmet Atalay getirildi. Kongre sırasında sürekli olarak tartışmalar yükseldi. Başkanların konuşmasının ardından oy kullanılmaya geçildi. Bu sırada oy kullanmaya gelen çok sayıda üye uzun kuyruklar oluşturdu. Bu sırada güvenlik görevlileri ile üyeler arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Bu olayların yaşanmasından sonra Divan Başkanı Mehmet Atalay, polis ekiplerini ve başkan adaylarını yanına çağırarak seçimlerin sağlıksız bir ortamda yapıldığı gerekçesi ile ileri bir tarihe erteledi. 

Mehmet Selman Bektaş

Etiketler: TSYD, TSYD seçimleri


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