Maçın ilk sayılarında oyunda denge vardı ve maç 4-4'lük skor ile başladı. Ardından rakibin hücum düzenini bozan sarı-kırmızılılar seri yakaladı. Teknik molaya 8-4 önde girdi. İyi oyununu sürdüren Galatasaray ikinci teknik molaya 16-12 önde girerken, seti de 25-20 kazandı.

İkinci sete Galatasaray etkili başladı. Teknik molaya 8-6 önde giren sarı-kırmızılılar, ardından durumu 12-6'ya getirdi. İkinci teknik molayı Sinead Jack’in blok sayısıyla 16-9 önde karşılayan Galatasaray, seti 25-18 kazanarak, 2-0 öne geçtik.

Üçüncü sette Halkbank iyi bir dönüş yaptı. Birinci teknik molaya 6-8 önde giren Halkbank, ikinci teknik molayı da 13-16 önde tamamladı. Galatasaray farkın açılamasına izin vermese de etkili gelmeye devam eden Halkbank, seti 23-25 alarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü setin ilk sayıları karşılıklı ilerledi (4-4, 5-5). Teknik molaya Galatasaray 8-5 önde girse de blok hatalarını iyi değerlendiren Halkbank 9-7 öne geçti. Ardından tekrar üstünlük kuran sarı-kırmızılılar ikinci teknik molaya 16-12 önde girdi. İyi oyununu sürdüren Galatasaray seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.

Galatasaray, sezon öncesindeki son hazırlık turnuvasından şampiyon olarak ayrıldı. Turnuvanın ev sahibi takımı Halkbank ise ikincilik kupası aldı. Turnuvanın özel ödüllerinde Nadia Centoni MVP seçilirken, Sinead Jack turnuvanın en iyi blokçusu ödülünün sahibi oldu.