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TSYD'de seçim heyecanı

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) seçim heyecanı yaşanıyor.


13 Aralık 2016 15:11

TSYD'nin 15 Kasım 2016 Salı günü yapılan ve divan başkanlığı tarafından iptal edilen olağanüstü genel kurul toplantısı, bugüne ertelenmişti. Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salonu'nda sabah saatlerinde başlayan seçim heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TSYD Başkanlığı için mevcut başkan Oğuz Tongsir ve Naci Arkan'ın adaylığını koyduğu genel kurula, TSYD üyelerinin de yoğun ilgisi var.

Tongsir: "TSYD her geçen gün daha da büyüyecektir"
TSYD başkan adayı Oğuz Tongsir, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben şu anda çok mutluyum. Diyeceksiniz ki seçimi mi kazandınız? Hayır; benim için önemli olan bu seçimden selametle çıkmaktı. Şu anda bu olgunluk tablosunu burada sergilediğimizden ötürü inanılmaz mutluyum. Bundan sonra Naci Arkan kazanır ben kazanırım önemli değil. Burada yarım asırlık derneğe sahip çıkılması, bu çınara herkesin elini atması lazımdı. Bugün katılım çok güzel, olgunluk çok güzel. Çok mutluyum. TSYD'ye hayırlı olsun. TSYD her geçen gün daha da büyüyecektir" dedi.

Arkan: "Bizim derneğimize bu yakışır"
Derneğin bir diğer başkan adayı Naci Arkan da İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Bir önceki genel kurulda bütün üyelere ayıp edildiğini dile getiren Arkan, "Bu defa bunun yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi gösterdik. Biraz daha aşağıdan almaya çalıştık. Ortak divan başkanı bularak zamandan kazanmaya çalıştık. Sağ olsun arkadaşlar kırmadı, herkes kongreye geldi. İnsanları kavgalı bir kongreden sonra getirmek çok zordur. Düşüncemizin çok üstünde davetli geldi. Hepsi de kongreden, konuşmalardan memnun kaldılar. Bizim derneğimizi de bu yakışır. Kazanan ben olurum, başkası olur fark etmez, derneğimize hayırlı olsun" diye konuştu. 

Kaan Ülker

Etiketler: seçim heyecanı, Türkiye Spor Yazarları Derneği


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