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TSYD'de tüzük değişikliği

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) olağanüstü genel kurulla tüzük değişikliğine gitti.

TSYDde tüzük değişikliği

24 Ekim 2017 18:54

Levent Tesisleri Aydın Doğan Salonu’nda gerçekleşen, Divan Başkanlığını Ahmet Çakır'ın, yardımcılıklarını Şenol Şengül ve Bahri Havadır’ın yaptığı genel kurulda, her madde Genel Başkan Oğuz Tongsir tarafından okundu, görüşüldü ve üyelerin onayına sunuldu. Katılanların tamamı tarafından oy birliği ile kabul gören yeni tüzük, dernekler masası tarafından da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Kongrede ayrıca Divan Başkanlığı’na verilen önergelerle Eskişehir, Kayseri ve Sivas temsilciliklerinin şube olması, İstanbul şubenin 'Genel Merkez ile aynı yerde şube olmaz' gerekçesi ile kapatılması da oy birliği ile kararlaştırıldı.

Etiketler: Türkiye Spor Yazarları Derneği

 

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