TSYD’den akreditasyon açıklaması

Güzbey, 2017-2018 sezonu için yapılacak müracaatların en geç 10 Ağustos 2017 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “TFF ve TSYD işbirliği ile hazırlanan maçlara giriş Sabit Kartlar sadece spor medyasında çalışan meslektaşlarımıza verilecektir. Bu yıl yapılacak sportif faaliyet alanlarında spor basınına ayrılan özel bölümlerin bakım ve ihtiyaçları karşılanarak, ihtiyaç halinde buralarda TSYD tarafından yeni uygulamalara gidilecektir. Bizim önceliğimiz meslektaşlarımızın güvenliği ve rahat görev yapabilmeleridir. Mesleğin değerlerine layık bir şekilde TSYD’nin yakıştığı yerlere getirilmesini amaçlıyor bu sayede Türk sporuna daha fazla katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Afyonkarahisar’daki sporun gelişmesi için kulüplerin ve spor kamuoyunun yanında olmayı sürdüren spor yazarları, objektif ve tarafsız olarak kaleme aldıkları yazılarında da kentteki sporun daha ilerilere taşınmasında önemli bir role sahip olduğunu unutmamalıyız. Önümüzdeki sezonlarda da meslektaşlarımızın dayanışma ve birlikteliğe özen göstermelerini diliyorum” diye konuştu.

Gökten Ceylan