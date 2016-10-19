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TT Arena'ya Trabzonspor taraftarları da geliyor

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında TT Arena'da bordo-mavili taraftarlar da yer alacak.

TT Arenaya Trabzonspor taraftarları da geliyor

19 Ekim 2016 14:21

Cumartesi günü ligin 8. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi İstanbul Valiliği'nin aldığı kararın ardından bordo-mavili taraftarlara sevindirici haber geldi. Trabzonsporlu taraftarlar takımlarını TT Arena tribünlerinden destekleyebilecekler.

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararın ardından Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında deplasman tribünlerinde bordo-mavili taraftarlar yerlerini alacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin'in alınan kararın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i aradığı ve bu konuda bilgi verdiği ifade edildi. Edinilen bilgiye göre her iki kulüp taraftarlarının ve camiaların bu karardan memnun olduğu ifade edildi. 


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