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TTB yöneticisi 3 kişi serbest bırakıldı

Ankara Adliyesine sevk edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticisi 3 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

TTB yöneticisi 3 kişi serbest bırakıldı

02 Şubat 2018 16:52

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin "Savaş bir halk sorunudur" nitelendirmesi yapan TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus Gökalp, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Adıyaman, Horasan ve Gökalp, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 8 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Abdullah Sarica 

 

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