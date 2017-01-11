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TTK Genel Müdür Yardımcısı görevinden alındı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şimşek, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TTK Genel Müdür Yardımcısı görevinden alındı

11 Ocak 2017 13:35

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Mustafa Şimşek, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın imzası ile verilen kararda "Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şimşek'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi gereğince uygun görülmüştür. Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür" denildi.

Şimşek, 2015 ile 2016 yılları arasında; Koza İpek Holding A.Ş. Yönetim Kayyumu, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kayyumu, Konaklı Metal Madencilik A.Ş. Yönetim Kayyumu olarak görev yaptı. 

Etiketler: Mustafa Şimşek, Resmi Gazete


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