TTK maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında

Edinilen bilgiye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait TTK Genel Müdürlüğü Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi. 2 maden işçisinin göçük altında kaldığını belirten Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Maden ocağında göçük meydana gelmiş. İki arkadaşımızı kurtarma çalışmaları başladı. Şuan kimliklerine dair herhangi bir bilgi yok. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor” ifadelerine yer verdi.

Göçüğün birinci ocak eksi 360 ila 460 kotunda meydana geldiği öğrenildi.

Barış Doğan - Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

