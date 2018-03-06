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TTYD, uluslararası fuarlar öncesinde Antalya’da buluştu

Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Avrupa’da düzenlenecek iki önemli fuar ve konferans öncesinde Antalya’da turizm sektörünün paydaşları ve üyeleriyle buluştu. Her ay farklı bir kentte 'Üye Etkileşim Toplantıları' düzenleyecek olan TTYD, bu toplantılara Antalya’dan start verdi.

TTYD, uluslararası fuarlar öncesinde Antalyada buluştu

06 Mart 2018 12:59

İlki Antalya’da düzenlenen Üye Etkileşim Toplantısı, Berlin’de 5-7 Mart tarihlerinde Berlin’de düzenlenen ve dünyanın önde gelen turizm yatırımcılarının buluştuğu IHIF (International Hotel Investment Forum) öncesinde yapılması de ayrı bir önem taşıyor. IHIF’e ilk kez Dernek olarak katılım gösteren TTYD, 50 milyar yatırım portföyü ile özel sektörün turizmde yaptığı yatırımların yüzde 60’ını temsil ediyor. Bu kapsamda, turizmde yaşanan daralmaya çözüm önerileri ve sürdürülebilir büyüme için yürütülen ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalar da TTYD’nin öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. 

IHIF’in ardından ITB Berlin’e ve Cannes’da gerçekleştirilecek olan MIPIM’e katılacak olan TTYD bu uluslararası etkinlikler öncesinde üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin yaptığı konuşmada “Geçtiğimiz 10 yıl içinde yüzde 9,8 büyüme ile Avrupa (yüzde 4,1) ve Dünya (5,1) büyüme oranlarının iki katına ulaşan ülkemizin, uluslararası yatırımcılar için değerli bir destinasyon” dedi.

“TTYD olarak sorumluluğumuz bir yandan daralmanın oluşturduğu dönemsel sorunları çözmeye yardımcı olmak. Ancak aynı dönemde sektörümüzün yapısal nitelikte olan, uzun dönemli olan sorunları da çözüm bulmak” diyen Narin, turizm sektörümüzün yeniden ve süratle yeniden ilk sıralara yükselebilmesi için 'turizmde dönüşüm' hamlesi olan ihtiyaca dikkatini çekerek, ilk günden yapısal çözüm önerileri geliştirdiklerini aktardı.

Turizmde STK’ların ortak hareketi önemli 

Oya Narin, ayrıca 2015-2016 daralma döneminde sorunların çözümü için bir araya gelen turizm STK’larının Türkiye’nin uzun vadeli turizm stratejisinde de ortak hareketlerinin sektörün önünü açacağını ve TTYD olarak bunun takipçisi olacaklarını belirtti.
Üye Etkileşim Toplantıları’nın ikincisi 10 Nisan’da Ankara’da gerçekleşecek.  

Etiketler: TTYD

 

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