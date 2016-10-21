Eskişehir’in Vişnelik Mahallesi Park Sokak’ta, 17 Haziran Cuma sabahı işe gitmek üzere servis bekleyen Tuba Korkmaz, iki ay önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı Fatih S. tarafından saldırıya uğramıştı. Dört kez bıçaklanan Tuba Korkmaz’ı, doktor olan bir mahalle sakini görerek ilk müdahaleyi yapmış, genç kadın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’ne (ESOGÜ) kaldırılmıştı. Olayın ardından adliyeye sevk edilen Fatih S.’ye, Tuba Korkmaz’ın ablası dizi oyuncusu Şeyma Korkmaz ile babası tepki göstermişti.

Olayla ilgili Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya Tuba Korkmaz, tutuklu sanık Fatih S. ile avukatlar ve yakınları katıldı. Sanık Fatih S.’in ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılandığı davanın son duruşmasında avukatlar ve sanık savunma yaptı. Duruşmada konuşan sanık Fatih S., mahkemeye 7 sayfalık yazılı savunma sundu. Savunmasında Tuba Korkmaz'a 63 bin lira harcadığını belirten Fatih S., "Ben kendisini eşim, çocuğunu çocuğum gibi gördüm. Kendisiyle mutlu bir yuva kurma hayalim vardı. Maddi manevi herşeyimi ortaya koydum. Sabırlı davranışlarımdan yararlanmak istedi. Sakin namuslu bir ailede çevremde övgü ile bahsedilen bir insanım. Bu suçtan karşınızda durmak istemezdim. Ben bir bilim insanıyım. Benim iyi niyetlerimin katilidir" dedi.

Savcı, Tuba Korkmaz’ı ağır yaralayan Fatih S.’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemiş, ancak, olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 13 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılmasını talep etmişti.

Görülen son duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Fatih S.'i " Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 14 yıl hapse makum ederken cezada indirim uygulamadı.