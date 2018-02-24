TÜBİTAK- İAÜ işbirliğinde “Uluslararası Kuluçka Merkezi” kuruldu

TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesinde gerçekleştirilen imza törenine TUBİTAK adına Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin Gök, MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Deniz Yayla, Teknoloji Transfer Ofisi Birim Sorumlusu Hülya Kerimoğlu ve İstanbul Aydın Üniversitesi adına Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Prof. Dr. Hasan Saygın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpay Heperkan ve Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Kurt katıldı.

Yapılan bu anlaşmayla birlikte, yükseköğretimde uluslararasılaşma alanında liderlik misyonunu sürdüren İAÜ eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra ‘Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik’ alanında da TUBİTAK’la birlikte önemli bir adım atmış oldu.

Fikirler yeni pazarlara açılacak

Chicago’da bulunan Kuluçka Merkezi 1000 m2 alanda Türk ve uluslararası girişimci adaylarının her türlü konforunu sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu anlaşmayla birlikte girişimciler, ABD merkezli uluslararası ekosistemin paydaşlarıyla (yatırımcılar, sermaye grupları, inovasyon şirketleri, fon grupları vs.) görüşme, hızlandırıcı programlara katılma ve iş fikirlerini yeni pazarlara açma imkânına kavuşacaklar. Ayrıca fikrini uluslararası girişimcilik ekosistemi içinde değerlendirmek isteyen tüm adaylar, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ‘Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi’ne başvuru yapabilecekler.

