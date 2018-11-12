TÜBİTAK ULAKBİM Semineri gerçekleşti

TÜBİTAK ULAKBİM, üniversite kütüphanelerinin ve bilim insanlarının hem mevcut içeriklerinden hem de bilimsel yayıncılık fırsatlarından yararlanabilmeleri adına düzenlediği bölgesel eğitim etkinlikleri çerçevesinde KKTC'de ilk kez Girne Amerikan Üniversitesi Kütüphanesi işbirliğiyle düzenlendi.



Akademisyen ve araştırmacılara yönelik olarak düzenlenen ve katılımcı akademisyenler ve araştırmacılar açısından önemli katkılar sağlayacağı ve bilimsel yazım sürecinde yaşanan olası sorunlar için de birinci kaynaktan çözüm geliştirme olanağının bulunduğu seminer, DergiPark Evreler, Hedefler, Editörlere Hatırlatmalar, Yazar Penceresinden Makale Takip Süreci (Profil düzenleme, Makale başvurusu, Editörle iletişim, Süreç izleme, Makale geri çekme), Akademik Dergi Yönetimi (Amaç/Kapsam, Yazım Kuralları, Editör Kurulu, Dizinler, Gönderi ayarları, Süreç ayarları, Hakem Değerlendirme Formları, Kullanıcılar, Editör Penceresinden Makale Değerlendirme Süreci (Ön Kontrol, değerlendirme/Hakem Atama), Editör Penceresinden Makale Değerlendirme Süreci (Düzenleme, Sayı yayımlama), Hakem Penceresinden Makale Değerlendirme Süreci (Davet yanıtlama, Değerlendirme formları, Turlar) oturumları çerçevesinde gerçekleştirildi.

‘KKTC Üniversiteleri DergiPark Eğitimi Semineri'ne KKTC'nin farklı üniversitelerinden akademisyenler ve aştırmacılar katıldı.