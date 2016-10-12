El işi ve hobi alanında Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin de ilk ve tek ticaret fuarı olan TUCH EXPO’da, katılımcıları ve ziyaretçileri birçok sürprizler ve yenilikler bekliyor. Organizasyon; profesyonellere yeni anlaşmalar yapacakları, hobi severlere ise vizyonlarını genişletecekleri bir platform hazırlıyor. 5 yılda dünyada 1 numara olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen TUCH EXPO, 8-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde, bu renkli dünyayı keşfetmek isteyenleri ağırlayacak. Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek amacıyla düzenlenen TUCH EXPO, daha ilk yılında yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gördü. Katılımcıların ve ziyaretçilerin ikincisini heyecanla beklediği fuar, daha geniş yelpazede ürün çeşitliliği ve daha renkli etkinliklerle kapılarını açmaya hazırlanıyor. 8-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde, Nako El Örgü İplikleri’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek fuar; sektördeki moda ve trend ürünlerin, yeni fikirlerin, özgün çalışmaların, eğlenceli etkinliklerin buluşma noktası olacak. TUCH EXPO 2016, 4 gün süresince dopdolu bir programla ziyaretçilerini ağırlayacak.

’’TUCH EXPO’da çıta her sene yükselecek’’

TUCH EXPO Proje Yönetmeni Hakan Kurt, bu sene daha da iddialı olduklarını belirterek,”İlk organizasyonumuzun beğenilmesinden ve büyük ses getirmesinden mutluluk duyuyoruz. Elde ettiğimiz başarıdan, ulaştığımız % 95 memnuniyet oranından aldığımız güçle hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. 2016’da çıtayı daha da yükselttik ve içeriğimizi zenginleştirdik. Gerek sektör profesyonelleri gerekse ziyaretçilerimiz, aradıklarından fazlasını bulacak’’ dedi.

Markanızı uluslararası platforma taşıyın

Hobilerinden keyif alırken bunu kazanca dönüştüren girişimciler ve sektörün önde gelen temsilcileri, TUCH EXPO 2016’da tekrar bir araya gelerek, globalleşme yolunda bir adım daha atacak. Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin de ilk ve tek hobi fuarı TUCH EXPO, yine çok sayıda yabancı katılımcı ve ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Fuarda, markalar veya marka olma yolunda yatırım yapan üreticiler, ithalatçı ve temsilci firmalar yeni ürünlerini görücüye çıkaracak. Tasarımcılar ise sıra dışı tasarımlarını beğeniye sunacak. Dikiş nakış malzemelerinden el örgü ipliklerine, sanatsal hobi ve boyama malzemelerinden tuhafiye ürünlerine, takı tasarımdan keçe el işi ürünlerine, kumaştan, kendin yap setlerine kadar, tüm elişi ve hobi malzemelerinin, araç ve gereçler ile aksesuarlarının sergilendiği fuara, yayınlar, eğitim kurumları ve dernekler de katılacak. Sektör temsilcileri, ticari, mesleki, kültürel, sosyal ve entelektüel birikimlerini paylaşma ve işbirliği yapma imkanı bulacak. Rekabet ortamında avantaj kazanmak ve hedef kitlesiyle doğrudan iletişim kurmak isteyenler ideal bir ortamda yer alacak.

4 günlük keyifli maraton

TUCH EXPO, böyle bir platformun eksikliğini duyan hobi severlere, bu yıl beklentileri de aşan bir içerik hazırladı. Ziyaretçiler, katılımcı firmaların, tasarımcıların, sanatçıların kendi stantlarında veya özel workshop odalarında yapacağı atölye çalışmalarına katılabilecek. Dileyenler, işin uzmanları tarafından verilen seminerleri izleyerek, sektördeki son trendleri ve bu trendlere uygun projeler hazırlamada kendilerine yol gösterecek bilgileri öğrenebilecek. Hobisini işe dönüştürmek isteyen girişimciler; vizyonlarını genişletecek fikirlere ve uygulamalara ulaşabilecek. Özgün çalışmaların yer aldığı sergilerde geçen sene olduğu gibi ilgiyle izlenecek. TUCH EXPO aynı zamanda çok da keyifli. Hobi severler yakından tanıdığı isimler ile sohbet etme, onların etkinliklerine katıma fırsatı bulacak. Fuar kapsamında düzenlenen yarışmalar ise, hem markaların yeni ürünlerini deneme imkanı verecek hem de heyecan dolu anlar yaşatacak. Ayrıca, yarışmada dereceye girecekleri sürpriz hediyeler de bekliyor.

2 hedef kitleye 2 farklı içerik

Uluslararası iş platformu TUCH EXPO, ilk iki gün iş insanlarının bir araya gelerek iş anlaşmaları yapabilecekleri; son iki günde ise katılımcıların markalarını, modayı ve yeni trendlerini nihai tüketiciye tanıtabilecekleri bir yapıya sahip.TUCH EXPO 2016, (B2B) iş günleri olarak belirlenen ilk iki gün; yurt içinden toptan ve perakende mağaza sahipleri, tuhafiye mağazaları, kırtasiye mağazaları, hobi mağazaları, el işi atölyeleri, s-ticaret, e-ticaret yapanlar ile tasarımcılar ve eğitmenlerin, yurt dışından da ithalatçıların ve tasarımcıların ziyaretine açılacak. (B2C) halka açık olarak belirlenen son iki günde ise tüm hobi severler fuarı gezebilecek. Web sitesi üzerinden e-bilet kaydı yaptıran herkes, fuarı ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Kayıt sırasında doğru gün için doğru kişilere bilet verilerek TUCH EXPO’nun daha verimli geçmesi amaçlanıyor.