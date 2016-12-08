Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen TUCH EXPO, profesyonellere yeni anlaşmalar yapacakları, hobiseverlere ise vizyonlarını genişletecekleri bir platform sunuyor. Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek amacıyla düzenlenen fuar, bu yıl çok daha zengin bir içerikle ziyaretçilerini ağırlıyor. İlki yoğun ilgi gören organizasyon, 11 Aralık tarihlerine kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde devam edecek. Nako El Örgü İplikleri’nin ana sponsorluğunda düzenlenen fuar; sektördeki moda ve trend ürünlerin, yeni fikirlerin, özgün çalışmaların, eğlenceli etkinliklerin buluşma noktası olacak.

100’ün üzerinde katılımcıdan A’dan Z’ye geniş ve renkli sergi profilinin yer aldığı fuarda yerli ve yabancı yeni katılımcılarla daha geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. Fuarda, elişi ve hobi dünyasındaki en yeni trendler, ürünler ve moda tasarımlar gözler önüne sergileniyor. Fuarda unutulmaya yüz tutmuş ve teknolojinin gelişmesiyle etkisi kaybetmiş el sanatları da unutulmadı. Alanında uzman öğretmenler tarafından icra edilen elsanatları uygulamaları, öğrenmek isteyen ziyaretçilere gösteriliyor.

Uluslararası iş platformu TUCH EXPO, ilk iki gün iş insanlarının bir araya gelerek iş anlaşmaları yapabilecekleri; son iki günde ise katılımcıların markalarını, modayı ve yeni trendlerini nihai tüketiciye tanıtabilecekleri bir yapıya sahip olmasıyla öne çıkıyor. Katılımcı ve ziyaretçilerin, dünyanın dört bir yanından gelen meslektaşlarıyla bağlantılar kurup, ilişkilerini kuvvetlendireceği fuarda geleceğin tasarımcıları da vizyonlarını genişletiyor. Hobilerinden keyif alırken bunu kazanca dönüştüren girişimciler de fuarda yerlerini alma fırsatını yakalayabiliyor.

8-9 Aralık'ta iş insanlarına, 10-11 Aralık'ta ise halka açık

Fuar, iş günleri olarak belirlenen ilk iki gün; yurt içinden toptan ve perakende mağaza sahipleri, tuhafiye mağazaları, kırtasiye mağazaları, hobi mağazaları, el işi atölyeleri, s-ticaret, e-ticaret yapanlar ile tasarımcılar ve eğitmenlerin, yurt dışından da ithalatçıların ve tasarımcıların ziyaretine açık olacak. Halka açık olarak belirlenen son iki günde ise tüm hobiseverler fuarı gezebilecek.

Elişi ve Hobi Fuarında etkinlik patlaması

Tasarım camiasından çok önemli isimlerin yer aldığı fuarda, birbirinden güzel etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Tecrübeli tasarımcıları, yenilenen atölye odaları ve zengin workshop içerikleriyle dolu 200’den fazlaworkshop çalışması fuarda yer alıyor. Ziyaretçiler, katılımcı firmaların, tasarımcıların, sanatçıların kendi stantlarında veya özel workshop odalarında yapacağı atölye çalışmalarına katılabiliyor, yakından tanıdığı isimler ile sohbet etme fırsatı bulabiliyor.

Tasarımları ve yenilikleri buluşturan 'Moda Defileleri' fuarda

Ünlü Trend uzmanları tarafından, özel olarak hazırlanan defile programlarında, önümüzdeki yılın moda ve trend akımlarını yakından takip edilebiliniyor. Cumartesi-Pazar sürecek ilham dolu buluşma ziyaretçileri bekleyecek.

'Örgü Yarışması' ile 2 ters 1 düz

Geçen yıl ziyaretçilerin ilgi odağı olan Örgü Yarışması, bu yıl da fuarda yerini aldı. Fuarın halka açık olduğu 10 Aralık Cumartesi ve 11 Aralık Pazar günleri 'Örgü Yarışması' düzenlenecek. En kısa sürede en çok ilmeği atan hediyeler kazanacak.

Moda ve tasarım uzmanları tüm sorulara yanıt veriyor

Dileyenler, işin uzmanları tarafından verilen söyleşileri izleyerek, sektördeki son trendleri ve bu trendlere uygun projeler hazırlamada kendilerine yol gösterecek bilgileri öğrenebilecek.

Şile Halk Eğitim Merkezi'nden fuara ziyaret için gelen İlkin Akgün, ''Fuarı çok beğendim. Her isteğim ürünü buldum. Adı üstünde hobi fuarı ve yapılan güzel etkinlikler var. Herkesin buradaki etkinlikleri ve sergilenen ürünleri görmesini isterim. Ziyaretçiler fuara gelip güzel ürünler görebilir ve kendiler burada üretim yapabilir" şeklinde konuştu.

Fuarda ziyaretleri arasında dinlenmek isteyenler için tasarlanmış dinlenme alanları da bulunuyor. Fuar alanında çekilen fotoğraflar #Tuchexpodabendevarim etiketiyle sosyal medyada paylaşılabilecek.

Fuarın renkli dünyasını keşfetmek isteyenler, e-bilet ve eş zamanlı yürütülecek etkinliklere katılmak için web üzerinden kayıt yaptırabiliyor. www.tuchexpo.com web adresinden ücretsiz ziyaretçi kaydı yapılıyor.