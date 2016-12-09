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Tudor: 'Ev sahibi olma avantajımızı kullanmak istiyoruz'

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, hafta sonu oynayacakları Aytemiz Alanyspor maçı ile ilgili olarak, “Evimizde sağlam bir takımız, iyi mücadele ediyoruz. Ev sahibi olma avantajımızı kullanmak istiyoruz” dedi.

Tudor: Ev sahibi olma avantajımızı kullanmak istiyoruz

09 Aralık 2016 17:26

Kardemir Karabükspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Çamlık sahasında Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Alexe ile izinli olan Traore katılmadı. Antrenman sonrası kulüp binasından basın mensuplarına açıklama yapan Hırvat teknik adam Tudor, Aytemiz Alanyaspor’un üst sıraları hedefleyen zorlu bir takım olduğunu belirterek, “Yalnız evimizde iyi oynuyoruz. Evimizde sağlam bir takımız, iyi mücadele ediyoruz. Bu hafta bir kar engeline takıldık. Yarın yapacağımız son antrenmanla maça hazır bir hale gelmeyi istiyoruz. Güçlü bir ekip karşısında ev sahibi olma avantajımızı kullanmak istiyoruz” dedi. 

Yasin Erdem

Etiketler: Igor Tudor, karabüğkspor


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