Tudor: 'Feghouli ve Caner Erkin’e verilen cezalar fazla'

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 5-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarsa bulunan sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle son iki maçtan sonra güzel bir galibiyet almak iyiydi. Bugün yeni şeyler vardı takımda. Genel olarak oyuncularımın gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederim” diye konuştu.

“Aynı sistemin artıları ve eksileri var”

Takımda yaptığı değişiklikleri riskli bulmuyor mu? sorusuna Tudor, “Her zaman aynı sistemle oynarsanız bunun artıları ve eksileri var. Artılar takım buna uyuyor. Diğer taraftan aynı sistemle oynarsanız rakipler ona göre hazırlanır. Artıları da eksileri de var” diye cevap verdi.

“Feghouli ve Caner’e verilen cezalar fazla”

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sofiane Fehgouli’ye verilen 3 maçlık cezayı da değerlendiren Hırvat çalıştırıcı, “Feghouli’ye verilen ceza fazla odluğunu düşünüyorum. Beşiktaş’ta Caner’e verilen 6 maçlık ceza da fazla. Bence ikisinin de daha az olması lazım” şeklinde konuştu.

“11 maçta 2 kez 3’lü defans oynadık”

İkinci defa 3’lü defansla oynadığını belirten Tudor, “Kim söylüyor 3'lü sevdiğimi. Fenerbahçe maçının ilk 20 dakikasında da 3'lü defans ile oynadık. Sakatlıktan dolayı da sistemi değiştirmiştik. 11 maçta ikinci sefer oldu” ifadelerini kullandı.

“1-0 dan sonra skorun verdiği rehavetle oyunun temposunu düşürdük”

Maça iyi başladıklarını söyleyen Tudor, “1-0 dan sonra skorun verdiği rehavetle oyunun temposunu düşürdük. Gençlerbirliği iyi defans yaptı. Özellikle orta alanda boş alan bulmak kolay değil, iyi kapattılar. O yüzden kanatlara taşıdık oyunu. Dikine pasları tercih ettik. Daha az pasla daha fazla koşu yapmayı planladık. Bu da oyunun skorunu değiştirdi” diye konuştu.

Hırvat teknik adam, Sofiane Feghouli için ise kendisinin üst düzey bir futbolcu olduğunu ve iyi bir performans sergilediği söyledi.

Oğuzhan Ort

