Tudor: "Son iki maçta iyi bir Galatasaray var"

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, “Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bugün geçen hafta Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız o oyunu, o ruhu bugüne yansıtmamız gerekiyordu. Bunu yaptığımız için mutluyum. Çünkü o ruhu sahaya yansıttığımız zaman kalite de ortaya çıkıyor ve galibiyet de geliyor. İki maçta gösterdiğimiz hırsı gelecek 5 maçta da yansıtmamız gerekiyor. Başakşehir maçından sonra çok değişiklikler oldu. Bu konular takımın içinde kalması gereken şeyler. Bu değişikliklere istinaden son iki maçta hepinizin fark ettiği iyi bir Galatasaray var sahada. İki maçtır o ruhu ortaya koyan Galatasaray var. Geçen hafta da bunu yaptık ama skora yansıtamadık. Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum" dedi.

"İçeriye gelseniz dışarıda görülmeyen bazı problemleri görebilirsiniz"

Geçen haftalarda kendisine yönelik yapılan eleştirilere ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Tudor, “Televizyon seyretmediğim ve gazeteleri takip etmediğim için sadece tahmin etmiştim. Fakat bu da bu işin bir parçası. Konuşan kısımda olmak her zaman kolay. Konuşmak daha kolay oluyor. Herkes futbol hakkında konuşabiliyor. Konuştuğuna da inanabiliyor. Futbolun içinde olmasalar da insanlar kendilerini inandırarak konuşuyorlar. 'Şu oyuncu oynamalıydı' şeklindeki konuşmaların hiçbir kanıtı olmuyor. Dışarıdan her şey çok kolay gözüküyor ama içeriye gelseniz dışarıda görülmeyen bazı problemleri görebilirsiniz. Konuşmaya devam edeceğiz. Konuşmaya vergi gelene bu böyle devam edecek" diye konuştu.

Mesut Alan - Abdullah Çibir