Diğer
Kategoriler

Tudor: 'Turu geçeceğimize inanıyorum'

Teknik Direktör Igor Tudor, 2-0 mağlubiyetle sona eren Östersunds maçı sonrası, "7 gün sonra ikinci ayağı oynayacağız. Turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.

Tudor: Turu geçeceğimize inanıyorum

13 Temmuz 2017 23:53

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, deplasmanda Östersunds'a 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası Teknik Direktör Igor Tudor, açıklamalarda bulundu. Tudor, "İki ayaklı maçın ilki geride kaldı. Görünen durumumuz bu. Son 3 gündür takımı dinlendiriyorduk. Konuştuğumuz problemler vardı. 7 gün sonra ikinci ayağı oynayacağız. Turu geçeceğimize inanıyorum. Gelecek maçta Belhanda aramıza katılacak. Bir hafta daha dinleneceğiz. Problemden kastım, sezonu geç kapatıp erken açmamız. Bu hafta takım daha diri hale gelecek. Belhanda'nın da katılımıyla daha iyi olacağız. Normalde hazırlık dönemleri 6 hafta sürer. İstediğiniz duruma bu sürede ulaşırsınız. Milli takıma giden arkadaşlarımız vardı. 2.5 haftadır antrenman yapıyorlar. Biraz daha zaman ihtiyaç var. Ofansif olarak istediğimiz pozisyonları bulamadık. Defansif olarak ise kompakt durumdaydık. Haftaya turu geçeceğiz" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Östersunds, Teknik Direktör Igor Tudor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!