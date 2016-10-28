Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Karabükspor, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.Teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışma yapan kırmızı-mavili ekipte, idmana sakatlığı devam eden Alexe katılmazken, Kokalovic ise takımdan ayrı çalıştı.

Kulüp Başkanı Ferudun Tankut ve yöneticilerinde takip ettiği idman sonrası açıklama yapan Hırvat teknik adam Igor Tudor, Fenerbahçe’nin ligin en büyük camialardan bir tanesi olduğunu kaydederek, “Bu maçların motivasyonu ayrı oluyor. İstanbul’da zor bir maç bizi bekliyor. Elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlanıyoruz. Çok iyi çalışıp iyi antrenmanlar yapıyoruz. Fiziksel olarak da iyi durumdayız. Taktiksel aşamada da iyi yoldayız" şeklinde konuştu.

Yasin Erdem

KARABÜK