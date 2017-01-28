Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesine av için giden 18 yaşındaki genç, tüfeğin yanlışlıkla ateşlenmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti

28 Ocak 2017 11:20

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde ikamet eden 18 yaşındaki İlker İngenç, Kocaali ilçesi Maden deresi civarında bulunan babasının balıkhanesine arkadaşıyla av için gitti. Ava gittiği sırada tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu İlker İngenç vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen İngenç’in arkadaşını gözaltına alırken, İlker İngenç’in cansız bedeninin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(Hüdayi Demirhan / İHA)

Etiketler: İlker İngenç, İstanbul Adli Tıp Kurumu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!