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Tüfekçi’den anlamlı ziyaret

Genç İş adamı ve aynı zamanda başarılı avukat Sn Ali Alper Tüfekçi , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sn.Adem Yurdagül ile birlikte bir araya Geldi.

Tüfekçiden anlamlı ziyaret

07 Aralık 2016 15:41

TÜFEKÇİ’DEN ANLAMLI ZİYARET

Genç İş adamı ve aynı zamanda başarılı avukat Sn Ali Alper Tüfekçi , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sn.Adem Yurdagül ile birlikte bir araya Geldi.

Sn Ali Alper Tüfeçi Kuzey Kıbrıs'taki Ülkü Ocaklarının yapılanması ve işleyişinden dolayı Kuzey Kıbrıs Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sn Adem Yurdagül'e teşekkürlerini sunarak bu yapılanmanın bizere gurur verdiğini Belirtti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sn Adem Yurdagül ise Son nefesimize kadar bizler bu davanın neferleriyiz dedi.

Sayın Başkan çok değerli teşkilat üyeleri,

Bilindiği üzere 20 temmuz 1974 Kıbrıs barış harekatı sonrası Kıbrıslı türklerin yaşadıkları zulmün bittiği ve her daim nerede bir zalim varsa orda biz varız diyen mübarek şehit kanıyla rengini almış ay yıldızlı bayrağımızın Kıbrıs adasında ki güvenliğin,hukukun ve adaletin teminatı olan günlerin başladığı o günden bugüne çokça uluslararası haksızlıklara rağmen ana vatan türkiye Kıbrıslı türklerin canını,malını,namusu ve onurunu korumaya devam etmektedir. 

Kısaca söz etmek gerekirse;Ada üzerinde birleşmiş milletler tek bir saf belirlemiş ve ada yönetimini rum tarafına bırakılmasını her türlü uluslararası arenada fütursuzca beyan etmektedir.Merhametten mahkum milletler topluluğunun bilmediği çok önemli bir gerçek var ki;şehit kanıyla alınmış topraklar üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağın hiçbir lobi faaliyetleriyle hiçbir sıcak savaşla hiçbir toplu ihanet oluşumlarıyla indirilemeyeceğidir.

Bu noktadan hareketle Kıbrıs ülkü ocağı ve ocak mensupları ay yıldızlı bayrağımızın ada da ana vatan türkiyeden sonra Kıbrıs türk cumhuriyetinden dahi önce bayrağımızın inmeyeceğinin garantörüdür.Çünkü her ülkücü Ulubatlı hasanın hikayesini gözleri yaşararak dinlemiştir.O ecdadın torunları olmanın onurunu her daim yüreğinde ve hayatında yaşayıp taşıyan ülkü ocakları yiğitleri dün olduğu gibi bugün ve yarında ecdadın gölgesini daima mazlumların üzerine siper edecektir.

Nacizane bayrak sevdalısı biz kullarında elimizden gelen her türlü desteği son neferine kadar bunca merhamet mahrumu vicdan mahrumu lobilere karşı canıyla kanıyla mücadele edeceğine şüphe duymadığımız geçmiş zaman analarımızın,kız kardeşlerimizin namusunun can siperane koruyucusu olan ocak yiğitlerine vermenin onurunu ve şerefini yaşıyorum.

Hepinize en içten muhabbet saygı ve selamlarımı sunuyorum. Daha fazla haber için Kıbrıs Haber sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Ali Alper Tüfeçi

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