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Tüfekçi’den Samsunspor’a Jest

İstanbul'da yaşayan Samsunlu Avukat Ali Alper Tüfekçi Nuri Asan Tesislerine gelerek Samsunspor'a yardımda bulundu.

Tüfekçiden Samsunspora Jest

27 Ekim 2016 13:57

İstanbul’da yaşayan Samsunlu Avukat Ali Alper Tüfekçi Nuri Asan Tesislerine gelerek Samsunspor’a yardımda bulundu.

Samsunspor’un Balıkesirspor ve Ümraniye deplasman giderlerini karşılayacağını belirten Ali Alper Tüfekçi’in ayrıca devre arası Antralya’da yapılacak olan kampında tüm giderlerini karşılayacağı belirtildi.

Ali Alper Tüfekçi’ye başkan Erkurt Tutu tarafından kulübün şükran belgesi ve forma hediye edildi.

Ali Alper Tüfekçi’ye Kulüp resmi İnternet sitesinden şu şekilde teşekkür edildi:

İstanbul’da yaşayan Samsun’lu Avukat Sayın Ali Alper TÜFEKÇİ, Başkanımız Sayın İ. Erkurt TUTU’ya özel bir ziyarette bulunarak takımımızın Balıkesirspor ve Ümraniyespor deplasmanları ile devre arasında yapılacak Antalya kampımızın giderlerini karşılamada destekçi olacağını beyan etmişlerdir. Sayın TÜFEKÇİ’ye teşekkür ederek şükranlarını ifade eden Başkanımız Sayın İ. Erkurt TUTU kendilerine Takımımızın Forması ile Kulübümüzün Şükran Belgesini takdim etmişlerdir. Buna benzer haberler Gebze haber ve Kıbrıs haber‘de yayınlanmıştı.

Kulübümüze yaptığı bu çok değerli ve anlamlı katkıdan dolayı Sayın TÜFEKÇİ’ye teşekkür eder sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam dileriz.

İlandır.

Etiketler: Gebze haber, Kıbrıs haber


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