Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Perşembe gecesi saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Ü.(22) ve ağabeyi S.Ü.(26) bacaklarından yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 16 yaşındaki O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen O.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay