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Tüfekle 2 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Samsun'da tüfekle 2 kişiyi yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Tüfekle 2 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

29 Eylül 2016 13:47

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gittiği olay yerinde eski bir husumetten dolayı tüfekle ateş açarak K.K.(19) ve H.Ö.'yü (27) çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçan M.S.(31), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırma sonucu M.S.'nin silahla tehdit suçundan da hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezasının bulunduğu, polis tarafından arandığı ortaya çıktı. M.S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, tüfek


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