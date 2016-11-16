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Tüfekle öldürmeye tutuklama

Samsun'da pompalı tüfekle bir genci vurarak ölümüne sebep olan şahıs, mahkemece tutuklandı.


16 Kasım 2016 17:30

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Düzyayla Sokak'ta 3 gün önce saat 17.15'te meydana gelmişti. Pompalı tüfekle kalbinin üzerinden vurulan Mahmut Demir (23), ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti. Demir'i vurduğu iddia edilen ve olay yerinden kaçan Mustafa A. (36), dün akşam Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Kadıköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan Mustafa A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mustafa A. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
 


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