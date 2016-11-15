Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi Düzyayla Sokak'ta önceki gün saat 17.15'te meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Mahmut Demir, kalbinin üzerinden vurularak ağır yaralanmış, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istenilirken yolda hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen ve olay yerinden kaçan M.A.(36), Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu bugün akşam saatlerinde Kadıköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay