Diğer
Kategoriler

Tüfekli cinayetin şüphelisi yakalandı

Samsun'da pompalı tüfekle bir genci vurarak öldüren şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.


15 Kasım 2016 18:46

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi Düzyayla Sokak'ta önceki gün saat 17.15'te meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Mahmut Demir, kalbinin üzerinden vurularak ağır yaralanmış, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istenilirken yolda hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen ve olay yerinden kaçan M.A.(36), Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu bugün akşam saatlerinde Kadıköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, tüfekli cinayet


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!