Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adıyaman Valiliği ve Belediye Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nın Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez’in genel ve yerel gündeme ilişkin yaptığı açılış konuşmasının ardından partililere hitap eden Bakan Tüfenkci, ülkenin bir taraftan FETÖ, PKK, DAEŞ gibi terör örgütleri ile mücadele ederken, bir yandan da ülkemizin kalkınmasına, ekonominin kalkınmasına, yatırımların yapılmasına devam edileceğini ve Türkiye’nin büyüyeceğinin altını çizdi. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren hainlerin hukuk ve millet önünde hesap vereceğini kaydeden Bakan Tüfenkci, “O hainler hem bu millet huzurunda hem de hukuk huzurunda gelip hesap verecekler. Hesap sormaya devam edeceğiz. Bugün birileri mağdur edebiyatı yapabilir. Biz asla ve asla onlarla mücadele ederken, FETÖ’yle de, PKK’yla da, DAEŞ’le de mücadele ederken hukukun dışına çıkmayacağız. Asla ve asla intikam duygularıyla değil, adalet duygularıyla hareket edip hepsini de adaletin huzurunda, bu milletin huzurunda inşallah hesap verdireceğiz. Kaçanlar da hesap verecek, yakalananlar da hesap verecek, kriptoları da hesap verecek” dedi.

“Teröre finans sağlayan şirketlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz”

Teröre finans sağlayan şirketlerin üzerine gitmeye devam edileceğinin altını çizen Bakan Bülent Tüfenkci, “Biz teröre finans sağlayan şirketlerin üzerine gittik, gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz. Ancak bizim işimiz şirketlerle değil. Bizim işimiz o şirketlerde finans aktaran sahipleriyle ilgilidir. Dolayısıyla o şirketlerin milletin malı olduğuna inanıyoruz. Orada çalışanlara da oradaki yönetime de hiçbir şekilde dokunmayacağız. Onlar üretime devam edecekler. Yine rantabıl olanları belli bir zaman sonra millete devredip, satacağız. Bu noktada TMSF’yi devreye soktuk. Dedik ki kayyumlar işletemiyorsa, bu konuda endişe varsa gerçekten profesyonel bir yapıya sahip TMSF devreye girsin. O şirketleri TMSF yönetsin. Bu noktada kılı kırk yararcasına adeta bir cerrah titizliği içerisinde bu işlemleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, Bakan Tüfenkci’ye el dokuması kilim hediye etti.