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Tüfenkci: Yeni bir kooperatif yasası üzerinde çalışıyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’de kooperatifçiliğin hak hak ettiği yerde olmadığını ifade ederek, “Yeni bir kooperatif yasası üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Tüfenkci: Yeni bir kooperatif yasası üzerinde çalışıyoruz

27 Nisan 2017 17:23

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valiliği ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı Sertifika Töreni”ne katılarak programı tamamlayanlara sertifikalarını verdi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen törene Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı ve temsilcileri ile kursiyerler katıldı.

Törenden önce bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, kooperatiflerin dünya genelinde ekonomik kalkınmanın en önemli araçlarından birisi olduğunu ifade ederek, “Ama maalesef Türkiye’de kooperatifçilik hak ettiği yerde değil. Özellikle yoksulluktan ve işsizlikten en çok etkilenen dezavantajlı kesimler kooperatifçilik eliyle bu sıkıntılarını rahatlıkla aşabilirler, yeter ki bunları harekete geçirebilecek mekanizmaları iyi oluşturabilelim. İşte biz de bakanlık olarak bu noktada kooperatifçilik yasasını yeniden ele alarak daha işlev bir hale getirmek ve denetimleri daha etkin hale getirmek için yeni bir kooperatif yasası üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu kamuoyuyla da paylaşacağız ve önümüzdeki aylarda bunu hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kooperatifleri tekrardan ekonominin unsurları haline getirmek istediklerini aktaran Tüfenkci, “Bazı gelişmiş ülkelerde çok farklı büyüklüklerde kooperatifler var ama Türkiye’de çeşitli sebeplerden dolayı çok başarılı kooperatifleri bulmakta zorlanıyoruz. Başarılı kooperatiflerimiz var ama bu yeterli değil. Kooperatifçilik bir toplumun temelde birbirine duyduğu güvenle birlikte, iş yapabilme kültür ve ortaklığını oluşturmaktadır, esasında bu bizim kültürümüze ve medeniyetimize de uygun. Ama bizim bu kooperatifçiliği ve bu ruhu geliştirmemiz lazım insanların ve kooperatif ortaklarının para kazanacağı şekle getirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Barış Türel 

Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci


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