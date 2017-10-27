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Tugay Komutanı Atay, şehit ailelerini ve gazileri ağırladı

Bitlis’in Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, ilçedeki şehit ailelerini ve gazileri ağırladı.

Tugay Komutanı Atay, şehit ailelerini ve gazileri ağırladı

27 Ekim 2017 09:30

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın da davetli olduğu yemek programı, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığında düzenlendi. Düzenlenen yemek programıyla ilçedeki şehit yakınları ve gazileri ağırlayan Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenerek, programa katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, şehit yakınları ve gazilere yönelik davetlerinden dolayı Tuğgeneral Tamer Atay’a teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen yemek programının ardından ise, Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, şehit yakınları ve gazilerle toplantı yaparak sorun ve sıkıntılarını dinledi.
Düzenlenen program, 10. Komando Tugay Komutanlığı önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Hakan Okay
 

Etiketler: tugay komutanı

 

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