Tugay Komutanı Atay, şehit ailelerini ve gazileri ağırladı

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın da davetli olduğu yemek programı, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığında düzenlendi. Düzenlenen yemek programıyla ilçedeki şehit yakınları ve gazileri ağırlayan Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenerek, programa katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, şehit yakınları ve gazilere yönelik davetlerinden dolayı Tuğgeneral Tamer Atay’a teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen yemek programının ardından ise, Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, şehit yakınları ve gazilerle toplantı yaparak sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Düzenlenen program, 10. Komando Tugay Komutanlığı önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Hakan Okay

