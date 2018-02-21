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Tugay komutanını asker kıyafetiyle karşıladılar

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okullarını ziyaret eden Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan'ı Afren'deki Mehmetçiklere destek vermek için asker kıyafeti ile karşıladı.

Tugay komutanını asker kıyafetiyle karşıladılar

21 Şubat 2018 11:10

Öğrenciler, açtıkları Türk bayrağı ile komando yemini etti, ziyarette duygusal anlar yaşandı. Tuğgeneral Bülent Tatkan, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizlerin böylesine vatan sevgisiyle dolu olmanızdan çok memnun oldum. Bizler görevimizin başındayız. Sizler irfan ordususunuz. Bizler silahımıza sizler kaleminize sahip çıkın. Bu vatani en çok seven vatanına en çok hizmet eden hizmet eden olduğunu bunu da burada müşahede ettim. Hizmet yapılan çalışmalar noktasında emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ahmet İren ise, "Komutanımız Bülent Tatkan'nın okulumuza yaptığı ziyaretten dolayı çok memnun olduk. 15 gün önce bizler de kendilerine bir ziyarette bulunmuştuk. Sağolsun kendileri de yoğun iş temposuna rağmen iadeyi ziyarette bulundu. Kendilerine okulumuzu gezdirdik ve Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk "dedi.  

Hüseyin Efe - Hüseyin Can Aksu
 

Etiketler: karşılama, tugay komutanı

 

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