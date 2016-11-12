Aydın’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ağustos ayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan işadamı Ahmet Tonkul’un serbest bırakılması çalışanları ve yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyonlarda Aydın’ın başta gelen firmalarından biri olan ve ülke genelinde pek çok ilde şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş’in kururcusu işadamı Ahmet Tonkul çok sayıda iş adamı ve esnafın arasında bulunduğu grup ile Ağustos ayının ilk haftasında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Yaklaşık 3 ay cezaevinde kalan Ahmet Tonkul akşam saatlerinde serbest bırakıldı.