Tuğba Yıldırım “Makyajda bu yıl 80’ler geri dönüyor”

QNET’in ‘Couleurs by QNET’ makyaj koleksiyonuyla yaz makyaj trendleri, düğün makyajı incelikleri ve hızlı ofis makyajı tüyoları uygulamalı olarak ziyaretçilere aktarıldı.

Türkiye’de renkli kozmetik koleksiyonuyla dikkati çeken QNET, 27-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Beauty Eurasia’ya katıldı. Fuarda QNET için Makyaj Artisti Tuğba Yıldırım, Couleurs by QNET’ makyaj ürünleriyle 2017 makyaj trendlerinin yanı sıra düğün makyajı, 80’li yılların makyaj anlayışı ve ofis makyajı gibi farklı makyaj konseptlerini uygulamalı olarak gösterdi.

“Her gün fondöten uygulamamalı”

Beauty Eurasia’da 5 dakikada ofis makyajı hakkında tüyolar veren Makyaj Artisti Tuğba Yıldırım, “Her gün işe giderken cilde fondöten sürmek doğru değil. Hafif ışıltılı bir pudra ile cilde sağlıklı bir görünüm vermek de mümkün. Özellikle yaz günlerinde pembe tonlarındaki allık ile daha canlı görünüm elde edebiliriz” dedi.

Bu yaz makyajda 80’li yılların geri döndüğünü belirten Yıldırım, “Renkli ve canlı renklerde far uygulamaları, belirgin allık ve parlak kırmızı rujlar yeniden hayatımıza giriyor. 2016 yılında makyajda bolca kullanılan aydınlatıcılar bu kez göz kapaklarında bizleri karşılıyor” şeklinde konuştu.

QNET’in Beauty Eurasia’daki standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Markanın makyaj koleksiyonunu yakından görme fırsatı bulan katılımcılar, QNET yetkililerinden bilgi aldılar.