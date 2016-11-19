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Tuğba Yurt: 'Aşka vaktim yok'

Samsun’da hayranlarıyla buluşan pop müzik sanatçısı Tuğba Yurt, aşka vakit ayıramadığını söyledi.

Tuğba Yurt: Aşka vaktim yok

19 Kasım 2016 17:34
Tuğba Yurt: 'Aşka vaktim yok' - Tıkla İzle

11 yaşında müzik dünyasına adım atan genç sanatçı, Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) tarafından düzenlenen mini konser ve imza günü etkinliğine katılmak üzere Samsun’a geldi. Belçika doğumlu olması nedeniyle Hadise ile kıyaslanan genç popçu seslendirdiği ‘Sakin Ol’, ‘Oh Oh’, ‘Aklımda Sorular Var’, ‘Güç Bende Artık’ gibi şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Tuğba Yurt, mini konserin ardından, hayranlarına imza dağıttı.

Sahne performansı ile beğeni toplayan genç popçu Tuğba Yurt, “İnsanların sevgisini hissetmek ve bugün buraya benim için gelmeleri çok keyifli. Erdem Kınay ile birlikte çok güzel bir hareketli şarkı hazırlıyoruz. İnşallah yılbaşından sonra çıkacak. Şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bununla birlikte sürpriz bir şarkımız daha var” dedi.

Konserlerden dolayı aşka vakit ayıramadığını belirten Tuğba Yurt, “Şu anda sadece işime adapteyim. Şu anda zaten konserlerden ve çalışmalardan dolayı aşka vakit ayıramadım. Olursa da kısmet artık” diye konuştu.
 

Gökhan İçkilli
 

Etiketler: tuğba yurt


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