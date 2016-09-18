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Tuğçe'nin katili sınır dışı edilecek

Tacize uğrayan Alman kızlara yardım ettiği gerekçesiyle Tuğçe Albayrak'a yumruk atarak öldüren Sırp genci Sanel M., cezasını tamamladıktan sonra Almanya'dan sınır dışı edilecek.

Tuğçenin katili sınır dışı edilecek

18 Eylül 2016 19:18

Türk kızı Tuğçe Albayrak'ı 2014 yılında öldüren Sırp genci Sanel M. Darmstadt, bölge mahkemesi tarafından 3 yıl hapse mahkum edildi. 2017 yılının Kasım ayında cezası dolacak olan Sanel'in Almanya'dan sınır dışı edileceği ve Almanya'ya giriş yasağı getirileceği açıklandı. Wiesbaden Cezaevi'nde kalan Sanel'in cezasını çektikten sonra adam yaralamak ve ölüme neden olmak suçlarından dolayı sınır dışı olacağını yazan Bild gazetesi, Sanel'in aldığı 3 yıllık cezanın üçte ikilik kısmını yattıktan sonra serbest bırakılacağını ve sınır dışı edileceğini yazdı. Gazete, yabancı suçlular yasası kapsamında yaralama ve ölüme neden olma suçlarının sınır dışı edilmeyi gerektirdiğine vurgu yaptı.

Almanya'nın Offenbach kentinde 3 Alman kızın imdat çığlıklarına koşan ve onları 18 yaşındaki Sırp Sanel M.'nin elinden kurtaran 23 yaşındaki Tuğçe Albayrak, daha sonra Sırp gencin saldırısı ile aldığı darbe neticesinde komaya girmiş ve hayatını kaybetmişti. 

Mehmet Koca

Etiketler: katil, sınır dışı, Tuğçe Albayrak


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