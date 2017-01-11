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Tuğçe'nin katili sınır dışı ediliyor

Attığı yumrukla Türk kızı Tuğce Albayrak'ı komaya sokan ve ölümüne sebep olan Sırp genci Sanel M. iki yıllık gençlik cezasını çektikten sonra Almanya'dan sınır dışı edileceği açıklandı.

Tuğçenin katili sınır dışı ediliyor

11 Ocak 2017 13:23

Türk kızı Tuğçe Albayrak'ı öldürmekten iki yıldır Wiesbaden gençlik cezaevinden tutuklu olan 20 yaşındaki Sırp Sanel M. cezasının üçte ikilik bölümünü çektikten sonra iki hafta içinde sınır dışı edileceği açıklandı. Almanya'ya girişi yasaklanan Sanel’in kaçak yollardan Almanya'ya gelmesi halinde aldığı cezanın devamını yatması gerektiği de belirtildi. Sanel'in alınan karara itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz etmediği taktirde iki hafta içinde sınır dışı edileceği açıklandı.
Almanya'nın Offenbach kentinde2014 yılında iki Alman kızının imdadına yetişerek onları saldırganlarının elinden kurtaran Türk kızı Tuğçe Albayrak daha sonra saldırganlardan Sırp Sanel M.'in attığı yumrukla komaya girmiş ve buna bağlı olarak 23 yaşında hayatını kaybetmişti.

Mehmet Koca
 


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