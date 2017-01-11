Türk kızı Tuğçe Albayrak'ı öldürmekten iki yıldır Wiesbaden gençlik cezaevinden tutuklu olan 20 yaşındaki Sırp Sanel M. cezasının üçte ikilik bölümünü çektikten sonra iki hafta içinde sınır dışı edileceği açıklandı. Almanya'ya girişi yasaklanan Sanel’in kaçak yollardan Almanya'ya gelmesi halinde aldığı cezanın devamını yatması gerektiği de belirtildi. Sanel'in alınan karara itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz etmediği taktirde iki hafta içinde sınır dışı edileceği açıklandı.

Almanya'nın Offenbach kentinde2014 yılında iki Alman kızının imdadına yetişerek onları saldırganlarının elinden kurtaran Türk kızı Tuğçe Albayrak daha sonra saldırganlardan Sırp Sanel M.'in attığı yumrukla komaya girmiş ve buna bağlı olarak 23 yaşında hayatını kaybetmişti.

Mehmet Koca

