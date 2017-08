Tuğer Akkaya’dan e-ticarette akıllı teknoloji için ipuçları

Tuğer Akkaya ile yaptığımız sohbette, öne çıkan başlıklar şöyle:

Kozmetik sektörü e-ticarette en çok rekabet yaşanan sektör, bu sektörde en tepeye çıkmak kolay olmasa gerek?

TA: İnsanlığın bugüne dek gördüğü en hızlı teknoloji değişiminin tam ortasındayız. Birkaç yıl öncesine kadar emekleme evresinde olan e-ticaret sektörü, 2013 yılı sonrasında sırtına aldığı büyük sorumluluk ile özellikle perakende sektörünün bel kemiği haline geldi. Artık tartışmasız bir gerçek olan e-ticaret, 2000’lerin bilgi çağı olan dünyamızda ülkelerin küreselleşme boyutunda geliştirmek zorunda olduğu en büyük gerçeklik. Biz de bu gerçeğin bilincinde olarak sektör analizlerini yaparken rakiplerimizin durumunu yakından takip ettik. Özellikle kargo süreçleri ve müşteriye anında sms ile sipariş durumu bildirimleri bu süreçte zirveye çıkmamız konusunda en önemli noktalardı. Orijinal ürün garantisi, en iyi fiyat garantisi ve iade çözüm süreçleri de bu süreci tamamlayan en önemli noktalar.

E-ticarette en iyi fiyatı sunmak, daha fazla müşteriye ulaşmak için yeterli midir?

TA: Kesinlikle hayır. Günümüzde insanlar sadece fiyata değil, ürünü satın aldığı e-ticaret sitesinin dış görünüşüne, kargo, güvenlik ve iade süreçlerine de önem veriyorlar. Birçok müşterinin ilk sorduğu sorular; “Hangi kargo şirketi ile ne kadar sürede gönderim yapıyorsunuz?”, “Bu ürünler orijinal mi?”, “Beğenmediğimiz ürünü geri iade edebilir miyiz?” şeklinde. Eğer siz, e-ticaret platformunda müşterinin bu sorularına tatmin edici bir görünüm ile diğer müşterilerin yorumlarını büyük bir şeffaflık içinde sunarak yer veriyorsanız, birçok soruya da aynı anda cevap vermiş olursunuz. İlk alışverişini mükemmel bir deneyim ile sonuçlandırmış müşteri, yeni kazanılmış 3 müşteridir. Çünkü her memnun ettiğiniz müşteri beraberin ortalama 3 kişiyi daha getirir.

E-ticaret sitenizin reklamlarını hangi platformda yaptınız? En çok verim aldığınız platform neresi oldu?

TA: Öncelikle en iyi reklam, ölçülebilir reklamdır. Eğer verdiğiniz bir reklamı dönüşüm oranları ile ölçebiliyorsanız, sizin için en iyi reklam o dur. Biz, kozmetik sektörünün rekabet alanına en kolay dahil olabileceğimiz Google Merchant reklamlarını tercih ettik. İnsanlar satın almak istediği ürünü Google’da arattıklarında fiyat karşılaştırması yaparak, kendisi için en uygun alışverişi yapacakları web sitesine saniyeler içinde karar veriyorlar. Google’ın yanı sıra doğru hedef kitleye verilecek Facebook reklamlarının da satışları artırmakta büyük etkisi var. Ayrıca, doğru zamanda doğru kanala verilecek radyo reklamları da marka bilinirliği açısından önemli. Biz, Show radyo işbirliği ile prime time’da kampanyalar düzenleyerek radyo dinleyicilerine ulaştık. Satışlarımıza büyük katkısı olduğunu söyleyebilirim.

E-ticaret’te akıllı teknolojiden kastınız nedir? Bu teknolojilerin size ne gibi katkıları oldu?

TA: Siparişlerin lojistik süreçlerinde, yani sipariş verildikten hemen sonra depodan çıkan ürünün müşteriye kadar ulaşma sürecinde müşteriye yapılan anlık bildirimler büyük önem taşıyor. Sipariş verildikten saniyeler sonra müşteriye siparişinin hazırlandığı bilgisi cep telefonlarına sms yolu ile gidiyor. Birkaç saat sonra hangi kargo şirketi ile yola çıktıysa ürün, o kargo şirketinin iletişim bilgileri ile kargo takip bilgileri yine aynı yöntemle müşteriye ulaştırılıyor. Böylelikle müşterinin ürünün ulaşması ile ilgili tüm soru işaretleri ortadan kalkmış oluyor. Bunun yanı sıra, mobil uygulamaya özel kampanyalar düzenlenip cep telefonlarına uygulamayı yüklemiş olan müşterilere anlık kampanya bildirimleri yapılarak, mobil uygulama üzerinden alışveriş yapmaları teşvik ediliyor. Böylelikle müşteri ile her platformda karşılaşmış oluyor, her an her yerde alışveriş yapmalarını sağlayabiliyoruz.

Bir dönemin parlayan yıldızı olan fırsat siteleri yerini artık Google alışveriş önerilerine bıraktı diyebilir miyiz?

TA: Bunu diyebilmek için fırsat sitelerinin yıldızının söndüğüne emin olmak lazım. Çünkü günümüzde fırsat siteleri artık yerini e-pazaryerlerine bırakmak üzere. E-pazaryerlerinin varlığı, e-ticareti daha büyük rekabet ortamlarına taşıyor. Google alışveriş önerilerinde de e-pazaryerlerinin varlığı da sürekli ön plandadır. Bizim de bugün ve gelecekte en büyük rakibimiz e-pazaryerleridir diyebilirim. Ancak, yine de bir sıfır önde olduğumuz bir gerçek var ki, o da müşteriye verdiğimiz güven.

Sohbetimizin sonunda, dijitalleşme aşamasında olan ya da e-ticarete yeni adım atan şirketlere vereceğiniz, aklınıza gelen ilk öneri ne olurdu?

TA: Stok takibinin, müşteri iletişiminin ve online tedarik süreçlerinin üst düzeyde kontrol edilebildiği özel yazılımlar ile altyapılarını yönetsinler. Amaç sadece bir ürünü satmak değil, ürünün tedariğinden müşteriye ulaştırmaya kadar olan tüm süreçte hâkimiyetin kurulması olmalıdır. Daha çok satış, daha çok müşteri ve daha yüksek kazançlar da ancak %100 kontrol ile mümkün olabilir.