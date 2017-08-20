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Tuğgeneral Biçer, Eskişehir'e atandı

Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, yeni görev yerine atandı.

Tuğgeneral Biçer, Eskişehire atandı

20 Ağustos 2017 10:20

Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Savunma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden 2016 yılının Eylül ayında Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı görevine atanan Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, 2017 Yüksek Askeri Şura Kararları'nda bir yıl görev süresi uzatılan komutanlar arasında yer almıştı. Tuğgeneral Biçer'in yeni görev yeri de Eskişehir olarak belli oldu. Biçer, Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı.

Hatırlanacağı üzere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Anayasa Referandumu öncesinde 13 Nisan 2017 tarihinde Balıkesir ve ilçelerine yaptığı ziyarette 6. Ana Jet Üssü'nde askeri tören mangası tarafından karşılanması olayı ile gündeme gelen 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, en hafif disiplin cezası olan “uyarı” cezası almıştı.

Biçer’in atamasıyla boşalan 6. Ana Jet Üs Komutanlığı görevine ise henüz atama yapılmaması dikkatlerden kaçmadı. 

İbrahim Aldemir

Etiketler: Ahmet Biçer, Bandırma


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