Giresun Eski Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru, helikopter kazası sonrasında tedavi gördüğü Ankara GATA’da Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Tuğgeneral Mustafa Doğru, biten tedavisinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesi’ne getirildi. Buradan görüntülü sistemle Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı’na ifade veren Doğru, Giresun Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Doğru, Giresun’da 5 Temmuz günü yaşanan helikopter kazasında aralarında eşi ve kızını bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmiş, kendisiyle beraber 8 kişide yaralı olarak kurtulmuştu.