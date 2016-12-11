Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 16. Olağan Genel Kurulunda Ali Yücelen 3. kez TÜGİAD Başkanı seçildi. Genel kurulda konuşan Gümrük ve Ticaret Balkanı Bülent Tüfenkci, 2008 ekonomik krizinin etkilerinin hala hissedildiğini belirterek, küresel etkilerin yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminin de ülkeyi olumsuz etkilediğini anlattı. Türk haklının hem demokrasisine hem de ekonomisine sahip çıktığının altını çizen Tüfenkci, “Böylelikle 15 Temmuz’un neden olduğu yaraları sardık. Ekonomi için siyasal istikrar çok önemlidir. Mali disiplinden taviz vermedik ve vermeyeceğiz. Bugün bütçe açığının milli gelire oranı artık yüzde 1’ler seviyesindedir” dedi.

Türkiye ekonomisini küresel ekonomiden ayrı görmenin mümkün olmadığının altını çizen Bakan Tüfenkci, 2018 ve sonrasında yüzde 5 ve üzerinde büyüme hedeflendiklerini söyledi. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 için 500 milyar dolar ihracat hedefi koymuşsa, sizlere güvenerek koymuştur” diyen Tüfenkci sözlerine şöyle devam etti:

“Bizler burada sizlerin önüne engel çıkartmak için değil, sizlerin önünüzü açmak için bulunuyoruz. Burada memnuniyetle belirtmek isterim ki, sizlerden gelen önerileri ciddiyetle değerlendirdik. TÜGİAD istedi ve biz yaptık. Karşılıksız çek dediniz inceledik ve hemen gereğini yaptık. KOBİ’lere finansman dediniz, Kredi Garanti Fonu'nu KOBİ’ler için kullanın dediniz, bakın son düzenlemede onu da yaptık. Artık Kredi Garanti Fonu yatırım yapmak isteyen, iş yapmak isteyen KOBİ’lerimize yüzde 90’lara varan garantilerle kredi sağlıyor.”

Güven ve istikrar ortamının enflasyonun düşürülmesinde etkili olduğunu vurgulayan Tüfenkci, 2017 için etkili önlemler aldıklarını ve başta turizm ve tasarrufların arttırılması olmak üzere başarılı sonuçlar alınacağını anlattı. 2017’de kamu yatırımlarının yüzde 30 arttırılarak 78 milyar liraya yükseltildiğini belirten Tüfenkci, “Biz kendi insanımıza olduğu gibi, bize inanıp-güvenerek ülkemize yatırım yapan yabancı yatırımcılar için de yeni teşvikler getirdik. Bu ülkede yatırım yapmak isteyen herkese diyoruz ki sonuna kadar yanınızdayız” diye konuştu.

Başkanlık görevini Ali Yücelen’den teslim aldığını ve onur duyarak gerçekleştirdiği bu görevi yine kendisine teslim etmekten mutluluk duyduğunu belirten TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı ise, “Bundan kısa süre önce Ali Yücelen’den bu görevi teslim aldım. Elimden geldiği kadarıyla en iyi şekilde sizlere layık olmaya çalıştım. Bugün, ben dahil bütün merkez ve şube başkanları, yönetim kurulu ve diğer kurul üyeleri de dahil olmak üzere üyelerimizin imzası ile kendisini yeniden başkanlığa aday gösterdik. Bu tablo bile TÜGİAD’daki demokrasi kültürünün olgunluğunu göstermeye yeterlidir. Ben tüzüğümüz gereği artık derneğimizin onursal üyesi olarak sizlerle beraber olmaya devam edeceğim” dedi.

TÜGİAD Genel Kurulunda 3. kez başkanlığa seçilen Ali Yücelen, yaptığı teşekkür konuşmasında kendisine gösterilen bu güvenden onur duyduğunu ve bundan sonraki dönem çalışmalarında da bu güvene layık olmak için en üst düzeyde çalışacaklarını söyledi. Türkiye’nin çok zor bir dönemde olduğunu dile getiren Yücelen, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz yeri geldi eleştirdik, yeri geldi alkışladık; ama gün birlik ve beraberlik; birbirimizi destekleme günüdür. Dünyadaki kriz ülkemizi de etkiledi. Bütün dünya en liberalinden en muhafazakarına kadar ekonomilerine müdahale etti ve yeni ekonomik düzene hazırlandılar. Biz de yardımlaşarak üreterek, çalışarak ekonomimizi istediğimiz noktaya taşıyabiliriz. Herkesi Türkiye için çalışmaya ve üretmeye davet ediyoruz.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin da, Türk halkının 15 Temmuz gecesi hain bir girişimi elbirliğiyle bertaraf ettiğini ve bu süreçte ve sonrasında TÜGİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının önemli katkısı olduğunu söyledi. TÜGİAD çatısı altında üreten, yatırım ve istihdam yapan genç girişimci ve iş adamlarına teşekkür eden Şahin, hükümet olarak iş adamlarının yanında olacaklarını söyledi.

KAGİDER, TÜRKONFED, TOSYOV Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı genel kurulda Bakan Tüfenkci ile TÜGİAD Başkanlığını devreden eski başkan Rahmi Çuhacı ve yeni başkan Ali Yücelen ve milletvekilleri, TÜGİAD Akademi üyesi gençlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdiler. Genel Kurulda, 45 yaşından sonra asil üyelikleri sonra eren TÜGİAD üyelerini bir çatı altında toplayacak, zor durumda kalan üyelerin çocuklarının eğitimine destek olacak bir TÜGİAD vakfının kurulması benimsenerek kabul edildi.

TÜGİAD 16. Olağan Genel Kurulunda Ali Yücelen oybirliği ile başkan seçilirken, 2 yıl süreyle görev yapacak olan Yönetim Kurulu ve diğer üst kurullar da belirlendi. TÜGİAD 16. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

“Ali Yücelen, Kürşad Badem, Selim Akın, Anıl Şohoğlu, Serdar Gökhan Arıkan, Koray Kartal, Yusuf Ekinci, Engin Şahin, Feyza Meral, Berrak Kutsoy, Ercan Çelik, Nilüfer Çevikel, Ali Efe Bezci, İsmail Işık, Zafer Yıldırım, Ali Güral, Rupen Mıhçıyan, Pınar Küçükşabanoğlu, Cem Yüksel, Mesut Alkan, Fatih Yıldırım, Umut Önder Altıntaş, Barış Tekin, Batu Taner, Seda Özbulut, Arcan Yüksel, Nazlı Ayaz, Oğuzhan Küçükoğlu, Adem Çolak, Tolga Çelik.”

TÜGİAD 16. Dönem Sicil Disiplin Kurulu da şu isimlerden oluşuyor:

“Ali Güven, Ahmet Öztürk, Engin Mandıralı, Murat İsen, Soner Serttaş, Gökçe Belge, Murat Demirbilek, Robert Ben, Hatice Oflas, Ersoy Tabaklar, Rüştü Altılı, M. Sebastian Durmuş, Ali Tekin, Can Yavaş, Arzu Beyazıt, Kadriye Pehlivan, Berkan Baykam, Mustafa Kemal Sözkesen, Taner Akçınar, Cengiz Dalgıç, Burçin Ünal, Heval Aytin, Enis Üner, Görkem Çelikbilek, Burak Başeğmez, Hakan Sayın, Mesut Meriç, Atilla Demirtaş, Sarper Hamzagil, Eray Görücü.”

TÜGİAD 16. Dönem Denetleme Kurulu üyeleri şöyle:

“Aydın Özer, Berkay Altunbay, Metin Özmen, Şanser Kadoğlu, Fırat Sarıbıyık, Neslihan Alkan Görkem, Beril Tandoğan, Doğukan Ünüvar, Fatih Kanmaz, Ercüment Kara, Özlem Gültekin, Mehmet Demirtaş, Mehmethan Arslancan, Gündüz Mutlu.”

